DER FARANG-Kalender 2017/2560...

In der Ausgabe 25/2016, welche am 9. Dezember erschienen ist, erhalten Sie den neuen FARANG-Kalender 2017/2560 als Beilage. Er enthält die gesetzlichen und buddhistischen Feiertage Thailands, die Feiertage in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Redaktionsschlusstermine und Erscheinungstage Ihres Magazins DER FARANG.

Die Druckausgabe mit dem Kalender ist landesweit in den üblichen Verkaufsstellen wie Asiabooks und Bookazine sowie in zahlreichen anderen Shops zum Normalpreis von 60 Baht erhältlich. In Pattaya ansässige Residenten und Urlauber können einen Kalender kostenlos im FARANG-Medienhaus abholen.

Internetbenutzer bitten wir, die Bestellung zu unserer Entlastung online zu tätigen. Wenn Sie kein Abonnement oder kein Internet zur Verfügung haben, können Sie eine einzelne Druckausgabe mit max. 3 Kalendern für 120 THB (EMS innerhalb Thailands), 6 CHF (Schweiz), 5 EUR (Deutschland) oder 8 EUR (Österreich) inkl. Versandkosten nach Übersee bestellen.

Nachdem der Zahlungseingang verbucht werden konnte, versenden wir den Kalender immer mit der nächst erscheinenden Ausgabe.

http://der-farang.com/de/productcategories/druckausgabe

Wenn Sie noch kein Online-Abonnent sind, wäre das die perfekte Gelegenheit:

​http://der-farang.com/de/products/pdf-online-abo

Online-Abonnenten können den Kalender über „PDF-Ausgabe“ herunterladen.