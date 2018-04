Von: Sam Gruber | 28.04.18

KOH SAMUI: Das Finale der diesjährigen Winterhochsaison hat mit kaiserlichem Wetter Touristen und Tourismusunternehmer begeistert. Sonne pur und bis Ende März erstaunlich moderate Temperaturen versüßten das Ende der Peakseason.

Auch im April waren die Hotels noch gut besucht und vor allem Familien, junge Touristen und Paare tummelten sich an den Stränden von Bophut, Chaweng und Lamai. Die Wetterkapriolen in Zentralthailand und im Norden zeigten im Golf von Thailand kaum Auswirkungen. Auch nach dem Songkranfest blieb Koh Samui gut besucht und etablierte Lokale mit pfiffigem Marketing und Angebot machten erfreuliche Umsätze. Der Trend des Sterbens klassischer lärmender Lady-Bars setzt sich hingegen fort. Dort tummelt sich selbst an gut besuchten Abenden oft mehr Personal als Gäste – die Bedürfnisse der Neuzeit haben viele ignoriert oder verschlafen.