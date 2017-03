Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.17

PATTAYA: „Perfekt in Natur“, lautet die Firmenphilosophie der Buno Food Co. Ltd., die biologische Käse-Spezialitäten in authentischer Weise ausschließlich aus Rohmilch für Gewerbekunden produziert, die eine gesunde Alternative zu den mit bis zu 30 Prozent Fremdstoffen angereicherten Import-Käsesorten darstellen, die im lokalem Handel erhältlich sind.

Chonburian-Schnittkäse.

Alle Sorten haben gemeinsam, dass sie keine chemischen Zusätze enthalten: nur Milch, Käsekultur und ansonsten gar nichts! Da ausschließlich auf Auftrag für Gewerbekunden produziert wird, ist nicht nur Frische garantiert, sondern es können auch Sonderwünsche jeglicher Art erfüllt werden. Egal, ob spezielle Beigaben, Geschmacksrichtungen oder die individuell benötigte Größe, den Sonderwünschen sind keine Grenzen gesetzt. Die Kundschaft erhält somit kein industrielles Massenprodukt, sondern individuell nach ihren Wünschen hergestellten Käse, womit sich die Buno Food Co. Ltd. maßgeblich von der Konkurrenz unterscheidet.

Nong Cheese. Käsespread.

Das Sortiment umfasst französischen Camembert mit cremig weicher Geschmacksrichtung, Chonburian-Schnittkäse mit süß-mildem Geschmack und nussiger Note, sowie Nong Cheese, eine preiswerte Burger-Alternative, mit Camembert oder für Veganer auch ohne. Deshalb ist Nong Cheese insbesondere für die Gastronomie interessant, da er mit seinem deutlich günstigeren 100-Gramm-Preis weitaus vielseitiger einsetzbar ist, als klassischer Camembert. Denn im Vergleich zu Europa, ist der Milchpreis in Thailand fast doppelt so hoch. Darüber hinaus ist auch Käsespread erhältlich, ein streichfähiger Brotaufstrich mit echtem Camembert in verschiedenen Geschmacksrichtungen, auch als vegane Version bestellbar. Eine Erfrischung an heißen Tropentagen ist hingegen der Carabao Energydrink. Hergestellt aus reiner Klarmolke enthält der gesunde Durstlöscher alle wertvollen Vitamine der Milch und ist in den Geschmacksrichtungen Orange und Apfel erhältlich.

​Buno Food Co. Ltd. sucht thailandweit nach Vertriebsstellen und bietet Gewerbekunden ein individuell nach ihren Ansprüchen hergestelltes Endprodukt in höchster Qualität. Weitere Informationen findet man auf der Webseite http://buno.co.th/Shop.