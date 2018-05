LAMPANG: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist eine Motorradfahrerin von einem herunterhängenden Kabel erfasst worden.

Die 58-jährige Frau wurde schwer verletzt. Sanitäter leisteten erste Hilfe und brachten die Verletzte in das Krankenhaus Lampang. Zeugen berichteten der Polizei, dass Arbeiter früher am Tag im Dorf Kok Chum ein Internetkabel über die Straße gezogen und es an einem Strommast befestigt hatten. Das Kabel fiel später auf die Fahrbahn und wickelte sich um den Einkaufskorb des Motorrades der Frau. Dabei wurde sie zu Boden geschleudert. Es war Glück im Unglück, dass sich das Kabel nicht um den Hals der Frau schlang, wie es in Khon Kaen geschehen war. Am 25. April wurde eine Motorradfahrerin getötet, als sich ein herunterhängendes Kabel um ihren Hals legte und sie tötete.