Von: Redaktion DER FARANG | 07.04.18

Logo der Pheu-Thai-Partei. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Partei Pheu Thai hat den Nationalen Rat für Frieden und Ordnung (NCPO) aufgefordert, das Verbot politischer Versammlungen aufzuheben und so den Fahrplan zur Demokratie nicht weiter zu verzögern.

Es handelt sich um die Richtlinien Nr. 57/2557 und 3/2558, um das Verbot politischer Aktivitäten. Die Junta habe zugesagt, das Verbot aufzuheben, sobald die für die Parlamentswahl wesentlichen organischen Gesetze in Kraft getreten seien. Das vom NCPO ernannte Übergangsparlament habe jedoch am Dienstag das Parlamentswahlgesetz an das Verfassungsgericht weitergeleitet, um es auf seine Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Das verzögere zweifellos das Inkrafttreten der Gesetze und verlängere folglich das politische Verbot, trotz der bevorstehenden Wahl, beklagt die Pheu Thai. Die Parteien brauchten Zeit, um sich mit ihrer Parteiarbeit zu befassen und Wähler zu werben. Die Pheu Thai beschuldigt den NCPO, willkürlich seine absolute Macht auszuüben. Er wolle die etablierten Parteien benachteiligen und neugegründeten Parteien einen Vorteil verschaffen.