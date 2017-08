Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.17

SATTAHIP: Prügel bezog ein 21 Jahre alter Mann, weil auf der Damentoilette einer Tankstelle ein Video von einer Frau gemacht hatte.

Als die Polizei am Donnerstag kurz nach Mitternacht an der Tankstelle eintraf, war der Übeltäter von mehreren Menschen umringt. Sein Gesicht sah reichlich lädiert aus. Mehrere Personen hatten auf den Mann eingeschlagen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er hatte sich auf der Damentoilette in einer Kabine eingeschlossen und gewartet, bis eine Frau eine angrenzende Kabine betrat. Dann machte er von ihr ein Video. Die Frau bemerkte den Mann und schrie laut um Hilfe. Er will seine Videos an einen Agenten in Bangkok für jeweils 5.000 Baht verkauft haben. Die Polizei nahm den jungen Mann mit zur Wache.