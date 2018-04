BANGKOK: In einer vierstöckigen Bar im Bezirk Bangkok Noi nahm die Polizei am Donnerstagabend den Besitzer unter dem Verdacht fest, in seinen Räumen intime Dienste mit Jungen unter 18 Jahren angeboten zu haben.

Zudem hatte er die Bar ohne Lizenz betrieben. In den Räumlichkeiten des Pub Bang Makok an der Charansanitwong Soi 34/2 fanden die Beamten fünf Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren, die offiziell als Kellner angestellt waren. Ihre Eltern wurden kontaktiert, um sie nach Hause abzuholen. Der 40 Jahre alte Eigentümer bestritt Sexdienstleistungen für Kunden in seiner Bar. Laut der Polizei befand sich im Erdgeschoss eine Bar mit vier Tischen und in den oberen Stockwerken sechs Zimmer. Gefunden wurden eine große Anzahl von Kondomen und Dosen mit Schnüffelkleber. Die Bar soll nur einer begrenzten Zahl von Kunden bekannt gewesen sein.