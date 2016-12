Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.16

PATTAYA: Die Polizei fahndet nach mehreren jungen Männern, die Montagnacht zwei Mädchen vergewaltigten.

Die Mädchen lernten die sechs Männer am Strand Krating Lai kennen und ließen sich darauf ein, reichlich Alkohol zu trinken. Als die Mädchen betrunken waren, brachten zwei Männer das ältere Mädchen ein Stück weit fort und vergewaltigten es. Ein weiterer Mann verging sich an der 13-Jährigen, berichtet die „Bangkok Post“. Anschließend legten die Täter ihre Opfer in Naklua bewusstlos an der Soi 10 ab. Dort wurden die Mädchen von Bewohnern gefunden, die die Polizei gegen 1 Uhr alarmierten. Die Beamten glauben, die Täter zu kennen.