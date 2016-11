Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.16

THAILAND: Das Unternehmen GlobalTV feiert sein 10-jähriges Jubiläum und möchte sich bei seiner treuen Langzeitkundschaft mit einer attraktiven Rabattaktion bedanken.

Wer bis zum 30. November ein GlobalTV-Abonnement für sechs Monate abschließt, erhält sieben Monate Laufzeit aufgeschaltet, beim Kauf von 12 Monaten volle 14 Monate! Kunden, die bisher direkt bei GlobalTV gebucht haben, überweisen ihren Referenzbetrag für 6 oder 12 Monate einfach auf das Bankkonto von GlobalTV oder führen eine Buchung über die Webseite www.globaltv.to/bestellen durch.

Der Service von GlobalTV wird laufend verbessert, so werden bereits fast alle Kanäle in HD-Qualität angeboten, zehn weitere Kanäle kommen in Kürze neu hinzu. GlobalTV ist der führende Anbieter für deutsches, schweizerisches und österreichisches Fernsehen in Thailand.