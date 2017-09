Joint Venture zwischen SAT und Mubea

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 26.09.17

THAILAND: Das an der Börse gelistete Unternehmen Somboon Advance Technology (SAT) ist mit der deutschen Mubea Group mit Hauptsitz in Attendorn und mit 12.000 Beschäftigten an 36 Standorten weltweit ein Joint Venture eingegangen.

Ein noch zu benennender neuer Betrieb soll ab 2018 Fahrzeugfedern herstellen. Mubea ist ein Automobilzulieferer mit Schwerpunkt im Leichtbau für hochbeanspruchbare Federkomponenten und verwandte Produkte. SAT hat fünf Produktionsstätten in Samut Prakan und sechs in Rayong.