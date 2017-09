Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Thais brauchen ab Ende des Jahres bei Reisen ins Ausland keine Ein- und Ausreisekarte mehr auszufüllen.

Der Militärrat NCPO stimmte mit dem Juntachef General Prayut Chan-o-cha überein, dass dieser den in der Übergangsverfassung aufgeführten Artikel 44 einsetzt. Dieser Paragraf gibt dem Regierungschef die absolute Macht, Entscheidungen zu treffen. NCPO-Sprecher Generalmajor Sansern Kaewkamnerd bestätigte am Dienstag, dass Thais das Formular Tor Mor 6 nicht mehr ausfüllen müssen. Dadurch, so der Militärrat, sollen auf den Flughäfen die Warteschlangen vor den Schaltern der Immigration kürzer werden. Aber nur für Thais. Denn Ausländer müssen auch im neuen Jahr die Ein- und Ausreisekarte ausfüllen. Ab 1. Oktober werden neue ausgehändigt, nur noch eine Karte für Ankunft und Abreise. Solange der Vorrat reicht, müssen noch alte Karten ausgefüllt werden.