Von: Redaktion DER FARANG | 12.04.18

KOH SAMUI: Jet-Ski-Fahrer haben eine russische Urlauberin aus dem Meer gezogen und vor dem Ertrinken gerettet.

Die Frau war am Strand Chaweng in die aufgewühlte See gegangen. Sie hatte mit den hohen Wellen zu kämpfen und drohte unterzugehen. Ein Betreiber von Jet Skis hörte die Hilferufe der Russin und fuhr mit einem Mitarbeiter aufs Meer. Sie zogen die Touristin aus dem Wasser und brachten sie zum Strand. Die Frau war außer Atem und ermüdet, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Obwohl am Strand rote Flaggen wehen und Hinweisschilder vor dem Schwimmen warnen, gehen immer wieder ausländische Urlauber ins Meer. Betreiber von Jet Skis haben in den letzten Tagen sechs in Not geratene Badegäste geborgen.