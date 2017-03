Von: Redaktion DER FARANG | 06.03.17

BANGKOK: Der japanische Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko sind am Sonntag in Bangkok zu einem Kondolenzbesuch eingetroffen und haben im Großen Palast dem verstorbenen König Bhumibol Adulyadej die letzte Ehre erwiesen.

Das Kaiserpaar kam von einem Staatsbesuch in Vietnam und ließ sich kurz nach der Ankunft in Bangkok zum Großen Palast fahren. In der Thronhalle Dusit Maha Prasat verneigte es sich tief vor dem dort aufgebahrten Sarg des am 13. Oktober letzten Jahres verstorbenen thailändischen Königs. Zudem legte es einen Kranz nieder und schrieb sich in ein Kondolenzbuch ein. Später traf es König Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun.

Kaiser Akihito und Kaiserin Michiko hatten über 50 Jahre enge Beziehungen zu König Bhumibol Adulyadej. Das Kaiserpaar besuchte Thailand erstmals im Dezember 1964 als Kronprinz und Kronprinzessin Japans. Nach der Proklamation zu Kaiser und Kaiserin führte ihr erster Auslandsbesuch im Jahr 1991 nach Thailand. Sie besuchten das Königreich erneut in 2006 zum 60. Jahrestag der Thronbesteigung von König Bhumibol. Dieser hatte Japan im Jahr 1963 besucht. Das Kaiserpaar fliegt am heutigen Monat zurück nach Tokio.