Traditioneller Umzug durch das Dorf des Bräutigam. Fotos: The Nation

CHIANG MAI: Eine ungewöhnliche Heirat wurde in der Provinz Chiang Mai Ende August gefeiert. Eine 32-jährige japanische Geschäftsfrau ging mit einem 42-jährigen Mahout des Bergstammes der Karen den Bund der Ehe ein.

In einer katholischen Kirche gab sich das Brautpaar das Jawort.

​Das ungleiche Paar hatte sich bereits vor vier Jahren kennengelernt, als die Frau aus dem Land der Kirschblüte Forschungen über Elefanten und Mahouts (Elefantenführer) in Thailand anstellte. Dabei lernte sie ihren heutigen Gatten kennen und schließlich lieben. Die Hochzeit wurde nach althergebrachter Tradition der Karen zelebriert: 200 Dorfbewohner und Elefanten nahmen an der Übergabe der Brautgabe teil und begleiteten das Paar, das traditionelle Karen-Bekleidung trug, während eines feierlichen Umzugs vom Haus des Bräutigams zu einer katholischen Kirche. Die Braut hat angekündigt, mit ihrem Gatten zusammen in Chiang Mai leben zu wollen, jedoch noch öfters nach Japan zu fliegen, um ihren Familienbetrieb weiterzuführen.