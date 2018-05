Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.18

BANGKOK: Ein 27 Jahre alter Japaner wurde kurz vor seinem Abflug in sein Heimatland auf dem Flughafen Don Mueang festgenommen, weil er in seinem Gepäck leere Munitionsmagazine für Gewehre und eine unscharfe Mine hatte.

Die 13 leeren M16-Magazine, 8 leere AK-47-Magazine und die Mine fielen beim Röntgen des Gepäcks auf. Der Japaner will sie am 25. April aus Vietnam nach Thailand gebracht haben. Bis zum Mittwoch hatte er in Pattaya Urlaub gemacht und einen Japan-Flug mit AirAsia gebucht. Der Japaner ist ein Sammler alter Waffen und war sich nicht bewusst, dass der Besitz von leeren Magazinen und einer unscharfen Mine in Thailand eine Straftat ist. Bombenexperten untersuchten die Munition und sahen keine Gefährdung. Der Japaner wurde zur Polizeiwache Don Mueang gebracht. Er wird sich wegen illegaler Einfuhr von Waffen, explosiver Geräte an Bord eines Flugzeugs und illegalen Besitz von Waffen verantworten müssen. Darauf stehen in Thailand eine lebenslange Haft und/oder ein Bußgeld bis zu 80.000 Baht.