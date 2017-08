Von: Redaktion DER FARANG | 17.08.17

PHUKET: Ein japanischer Tourist ist am Mittwochmorgen vor dem Kamala-Strand von einem unbekannten Meeresbewohner gebissen und erheblich verletzt worden.

Laut um Hilfe rufend kam der Ausländer aus dem Meer. Er hatte tiefe Wunden an der linken Ferse und drei weitere am linken Fuß. Ein Rettungsteam versorgte den Japaner vor Ort und brachte ihn in ein Krankenhaus. Er sagte, er habe beim Surfen plötzlich Bisse am linken Fuß gefühlt. Dann habe er seinen Fuß geschüttelt und sei zum Strand geeilt. Fotos von den Wunden wurden nach Bangkok zu Spezialisten geschickt. Sie sollen feststellen, was oder wer die tiefen Wunden verursachte.

Nach Angaben der „Phuket Gazette“ erinnert der Vorfall an einen Zwischenfall vor zwei Jahren. Damals war vor dem Karon-Strand ein Tourist von einem Meeresbewohner angegriffen und verletzt worden. Vermutlich von einem Bullenhai.