Japan und USA wollen Druck auf Nordkorea «sichtbar» erhöhen

Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.17

TOKIO (dpa) - Japan und die USA wollen den Druck auf Nordkorea auf «sichtbare Weise» erhöhen. Darauf verständigten sich der japanische Verteidigungsminister Itsunori Onodera und sein US-Kollege James Mattis am Donnerstag in einem Telefongespräch, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete. Onodera deutete demnach an, dass damit möglicherweise verstärkte Manöver beider Streitkräfte gemeint sein könnten.

Nordkorea hatte am Dienstag über den Norden Japans hinweg eine Rakete getestet. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte dies einstimmig als «empörend». China rief alle Seiten zur friedlichen Beilegung des Konflikts auf. Alle Parteien sollten jegliche Sprache und Handlungen vermeiden, die die Situation verschärfen könnten.