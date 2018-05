TOKIO (dpa) - Spitzenvertreter Japans, Chinas und Südkoreas sind am Mittwoch zu Beratungen über die Nordkorea-Krise zusammengekommen.

Der chinesische Premier Li Keqiang und Südkoreas Präsident Moon Jae In wollten in Tokio mit Japans Regierungschef Shinzo Abe Kooperationsmöglichkeiten erörtern, wie japanische Medien meldeten. Ziel ist eine Denuklearisierung Nordkoreas. Moon will seine Kollegen über seine vor kurzem geführten Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un unterrichten. Kim hatte sich zur atomaren Abrüstung bereiterklärt. Es ist das erste Mal seit rund zweieinhalb Jahren, dass sich die Spitzen Japans, Südkoreas und Chinas wieder zu einem Dreier-Treffen trafen.

Der eintägige Gipfel erfolgt vor einem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. US-Außenminister Mike Pompeo will hierfür in Nordkorea den Rahmen schaffen. Er werde mit «höchsten Vertretern» sprechen, sagte Pompeo auf dem Flug nach Nordkorea. Sanktionen würden erst gelockert, wenn das Ziel der Denuklearisierung erreicht sei.