Japan bei Thai-Touristen beliebt

THAILAND: Gleich vier japanische Städte befinden sich unter den Top-Zehn-Reisezielen thailändischer Touristen. Das ergab eine Auswertung der Buchungsdaten von Skyscanner, eine der führenden Suchmaschinen für Flug- und Hotelreservierungen sowie Autovermietungen.

Untersucht wurden die Buchungen von thailändischen Touristen aus dem Jahr 2016. Das beliebteste Reiseziel stellte Fukuoka in Japan dar, gefolgt von Leh im indischen Bundesstaat Jammu und Kashmir, Köln in Deutschland, die isländische Hauptstadt Reykjavik, Surabaya in der indonesischen Provinz Jawa Timur, Nagoya in Japan, Taipei in Taiwan, Osaka in Japan und das Königreich Bahrain im Persischen Golf.



Skyscanner folgend, stieg die Suche thailändischer Touris­ten nach Fukuoka um 93,3 Prozent, nach Nagoya um 50 Prozent, nach Sapporo um 41 Prozent und Osaka um 33,4 Prozent. Auch Taipei erfreut sich unter Thailändern großer Beliebtheit, insbesondere, seitdem Thais visumfrei nach Taiwan einreisen können.