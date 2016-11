Von: Redaktion DER FARANG | 01.12.16

JAKARTA (dpa) - Auf Druck muslimischer Hardliner muss der christliche Gouverneur der indonesischen Hauptstadt Jakarta sich wegen Blasphemie vor Gericht verantworten. Basuki Tjahaja Purnama werde am Donnerstag von der Staatsanwaltschaft verhört, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft hat eine formelle Anklage angekündigt.

Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Es hat eine weltliche Regierung und propagiert einen toleranten Islam und Religionsfreiheit. Hardliner versuchen aber seit Jahren immer wieder, Muslime zu einer strikteren Auslegung des Islams zu animieren.

Der seit 2014 amtierende Gouverneur hatte sich beschwert, dass politische Gegner eine Koransure als Vorwand nähmen, um Wähler davon abzuhalten, ihn für eine zweite Amtszeit zu wählen. Manche Muslime legen die Sure so aus, dass Muslime keinen Nichtmuslim als ihren Anführer wählen dürfen. Konservative Kräfte haben Demonstrationen gegen den Gouverneur organisiert und seine Absetzung gefordert. Auch für Freitag war eine Großdemonstration in Jakarta vorgesehen.