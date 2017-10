Von: Redaktion DER FARANG | 23.10.17

JAKARTA (dpa) - Eine Entschuldigung reicht nicht aus: Nachdem Indonesiens Militärchef die Einreise in die USA verweigert wurde, fordert die Regierung in Jakarta eine Erklärung aus Washington. «Sie haben gesagt, dass sie es bedauern und sich entschuldigen», erklärte Außenminister Retno Marsudi am Montag. Dies sei aber nicht genug. «Wir brauchen noch immer eine Erklärung, warum das passiert ist.»

General Gatot Nurmantyo hatte erst am Samstag vor Abflug von Mitarbeitern seiner Airline erfahren, dass die US-Grenzschutzbehörde ihm die Einreise verweigere. Der Militärchef wollte am Montag und Dienstag an einer Konferenz über Strategien gegen Extremismus in Washington teilnehmen, zu der ihn der Chef des US-Generalstabs, Joseph F. Dunford, eingeladen hatte.

Indonesiens Außenministerium sandte daraufhin eine formelle Note nach Washington. Die US-Botschaft in Jakarta antwortete, Nurmantyo bei seiner Reise in die USA unterstützen zu wollen und erklärte, Botschafter Joseph Donovan habe sich bei Marsudi entschuldigt. Warum der Militärchef zunächst nicht einreisen durfte, blieb offen. Das indonesische Militär steht wegen Menschenrechtsvorwürfen in der Kritik, dem General selbst wurden jedoch bislang keine Verletzungen vorgeworfen.