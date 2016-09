Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.16

Ein Leser schildert ein Negativ­erlebnis bei der Immigration in Pattaya:

Wieder einmal ist nach meinen vielen und langjährigen Daueraufenthalten das Jahresvisum abgelaufen und es bedurfte einer Erneuerung. Eigentlich gab es nie Probleme, denn ich bin ein korrekter Mensch, der stets die vorgegebenen Regeln der Immigration befolgte. Doch diesmal lief es etwas anders. Beim Vorhalten von 800.000 Baht, welche 90 Tage auf dem Sparbuch zu verbuchen sind, fehlten genau 4 Tage. Da meines Erachtens die Beamten der Immigration sehr intelligente Leute sind, haben sie natürlich die 4 Tage Fehlzeit erkannt und somit mein neues Jahresvisa verweigert. Ich erklärte dem Immigration-Beamten, dass es nicht mein Verursachen war, sondern die Bank beim Buchen einer Fremdwährung sowie beim Umtausch schluderte und somit dies nicht zeitgemäß gebucht wurde. Auch mein gutes Zureden mit Engelszungen half beim besten Willen nichts. Nun saß ich in den bürokratischen thailändischen Mühlen fest, denn ich benötigte für meinen Heimflug, welcher in 3 Tagen sein sollte, auch noch ein Re-Entry-Visa. Obendrein war auch noch ein Feiertag zu verzeichnen, an dem das Büro der Immigration geschlossen war. Langsam geht mir ohnehin alles auf die Nerven und eine Investition in eine Immobile oder in irgendwelchen Sachgütern habe ich lange vor mir hergeschoben, bis hin zur endgültigen Verneinung. Ich denke, mein Entschluss für eine weitere Aufenthaltsverlängerung in Thailand ist aufgrund bürokratischer Hemmnisse und zunehmenden Umweltbelastungen als endgültig erledigt zu betrachten. Auch in unseren Heimatländern ist es schön, es gibt gute Luft, saubere Straßen, klares Wasser und es gibt auch keinen Unterschied bei Eintrittspreisen zwischen Einheimischen und Ausländern.

Reiner