Von: Redaktion DER FARANG | 07.02.17

Foto: The Nation

UTHAI THANI: Die Spezialeinheit DSI hat am Montagmorgen auf einem 800 Rai großen Areal in Uthai Thani luxuriöse Häuser und weitere Gebäude im Wert von 400 Millionen Baht konfisziert.

Die Immobilien sollen der sogenannten Helmet Gang gehören. Boss der Bande von Kredithaien ist der 47-jährige Wichai Panngar, der sich nach Angaben der Polizei ins Ausland abgesetzt hat. Am 20. Dezember hatte die Polizei in Pathum Thani Wichais Haus durchsucht und Wertgegenstände über 150 Millionen Baht gepfändet. Mitte Januar wurden in Pathum Thani bei einem weiteren Einsatz 29 Immobilien im Wert von 42 Millionen Baht sichergestellt.

Die Behörden glauben, dass Wichai Panngar das größte Kredithaie-Netzwerk des Landes geleitet hat. Es soll seit 2011 Kredite zu Zinsen bis zu 300 Prozent vergeben und über 86 Filialen im Königreich operiert haben. Rund 1.000 Staatsbedienstete sollen der Bande bei ihren kriminellen Geschäften geholfen und bei den Schuldnern Geld eingetrieben haben. Nach den Ermittlungen hat die Gang 4 Milliarden Baht an 170.000 Menschen verliehen.

Bei den Razzien am Montagmorgen waren 50 Beamte des DSI, weitere Polizisten, Soldaten und Mitarbeiter der lokalen Verwaltung beteiligt. Durchsucht wurden zehn luxuriöse Häuser, jedes soll mindestens 20 Millionen Baht wert sein.