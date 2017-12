Von: Michael Lenz | 22.12.17

YANGON: Israel hat den Stopp des Verkaufs von Waffen an Myanmar bestätigt.



Das israelische Außenministerium habe erklärt, den Waffenverkauf an Myanmar bereits vor einigen Monaten eingefroren zu haben, berichtete das in Yangon erscheinende Nachrichtenportal „Mizzima“ unter Verweis auf israelische Quellen. Der Botschafter von Myanmar in Israel hatte im Interview mit einem israelischen Militärradiosender gesagt, entgegen offizieller Äußerungen liefere Israel weiter Waffen an Myanmar. Israel hatte nach der gewaltsamen Vertreibung der muslimischen Rohingya aus Myanmar die Waffenverkäufe an das südostasiatische Land eingefroren. Myanmar und Israel pflegen seit mehr als 60 Jahre diplomatische Beziehungen. Myanmar, das damalige Birma, erkannte als erstes südostasiatisches Land Israel als unabhängigen Staat an.