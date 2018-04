TEL AVIV (dpa) - Zur Feier des 70. Jahrestags der israelischen Staatsgründung hat am Donnerstag eine große, landesweite Flugshow begonnen. Zum Auftakt überflogen am Morgen Flugzeuge und Kampfhubschrauber den Amtssitz des Präsidenten Reuven Rivlin in Jerusalem. Dutzende von Jets, darunter auch Kampfflieger des Typs F-16, sollten dann im Verlauf des Tages rund 100 Städte und Gemeinden in dem Mittelmeerland überqueren.

Geplant war auch Flugakrobatik vor der Küste. Israels Marine präsentiert dort gleichzeitig in einer Parade ihre Flotte. Zum ersten Mal nehmen auch Luftwaffen anderer Länder an der traditionellen Flugshow teil. Griechenland, Italien, Österreich, Kanada, England und Polen haben Teams geschickt.

Zahlreiche Israelis feiern den Unabhängigkeitstag traditionell mit Grillpartys im Freien. Die Feierlichkeiten zu Israels 70. Unabhängigkeitstag hatten am Mittwochabend mit einer opulenten Zeremonie auf dem Herzl-Berg in Jerusalem begonnen. «Wir können uns aus eigenen Kräften selbst verteidigen, das ist die Essenz der Unabhängigkeit», sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Ansprache. Bei der Zeremonie wurden feierlich Fackeln entzündet.

Am Abend wurden in vielen Städten, darunter in Tel Aviv, Feuerwerke entzündet. Entlang der Mittelmeerküste und auf den Straßen feierten die Menschen auf zahlreichen Partys bis zum Morgengrauen.

Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert sein 70. Jubiläum allerdings nach dem hebräischen Kalender, deshalb beginnen die Feierlichkeiten schon am Abend des 18. April.

In Israel leben nach aktuellen Angaben des Zentralen Israelischen Statistikbüros 8,8 Millionen Menschen, 75 Prozent davon Juden und rund 20 Prozent Araber.