Von: Redaktion DER FARANG | 14.08.17

MARAWI (dpa) - Rund drei Monate nach der Erstürmung der Stadt Marawi durch islamistische Extremisten kämpfen Regierungstruppen auf den Philippinen weiter gegen die Verbündeten der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die etwa 20 bis 40 Islamisten in der umkämpften Stadt im Süden des Inselstaates hätten 40 bis 50 Geiseln in ihrer Gewalt, darunter seien auch ein katholischer Priester und Kinder, sagte Militärsprecher Restituto Padilla am Montag. Die Kämpfer verfügten über genügend Waffen und Munition, um weiterhin großen Schaden anzurichten, so Padilla. Die Gefangenen würden dazu gezwungen, Kugeln zu sammeln oder bei der Herstellung von Bomben zu helfen.

Vier entkommene Geiseln hatten den Behörden am Wochenende gesagt, dass die Islamisten planten, Gefangene als Selbstmordattentäter einzusetzen, wie Präsidentensprecher Ernesto Abella sagte.

Bei den Kämpfen um Marawi sind bisher 775 Menschen getötet worden, darunter 128 Regierungssoldaten und 562 Islamisten. 45 Zivilisten wurden von den Aufständischen hingerichtet, weitere 40 vertriebene Einwohner starben an Krankheiten. Auslöser für den Sturm der Islamisten auf Marawi war der Versuch von Regierungstruppen am 23. Mai, einen örtlichen IS-Chef zu verhaften.