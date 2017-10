Foto: Better Beer Festival

KUALA LUMPUR: Die islamische Partei PAS hat erfolgreich das Verbot eines traditionellen Bierfestes in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur durchgesetzt.

Bei dem Festival gebe es keine Garantien, dass es nicht zu Straftaten, Vergewaltigungen und freizügigem Sex komme, habe die PAS gegenüber der Stadtverwaltung argumentiert, berichteten malaysische Medien. Zudem sei ein Bierfestival „unislamisch“. Der Bierverlag Mybeer bedauerte auf der Webseite seines „Better Beer Festival 2017“, die Veranstaltung wegen „politischer Empfindlichkeiten“ absagen zu müssen. Das „Better Beer Festival 2017“ sollte zum sechs­ten Mal am ersten Oktoberwochenende in Kuala Lumpur stattfinden. Auf der Webseite des Bierfestes wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es eine „Non-Muslim“-Veranstaltung sei. Die erwarteten 6.000 Besucher hätten sich an 250 Bieren von 43 Brauereien aus zwölf Ländern laben können.