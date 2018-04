IS-Angriff auf Christen in Pakistan

QUETTA (dpa) - Nach tödlichen Schüssen auf zwei Kirchgänger sind Christen in der pakistanischen Stadt Quetta von Behörden zu Vorsicht aufgerufen worden.



«Wir wurden aufgefordert, unsere Häuser nicht zu verlassen», sagte der Priester der Bethel Memorial Methodistenkirche in Quetta, Simon Bashir, am Montag. Zwei Mitglieder seiner Gemeinde waren am Sonntag im christlichen Teil der Stadt von Bewaffneten erschossen und drei weitere Mitglieder verletzt worden. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich zu dem Anschlag.

Bereits am Ostermontag waren vier Mitglieder der Gemeinde bei einem ähnlichen Anschlag getötet worden. Im Dezember starben acht Menschen bei einem IS-Angriff auf die Kirche, mehr als 30 wurden verletzt.

Quetta ist die Hauptstadt der an Iran und Afghanistan grenzende Provinz Balochistan, die immer wieder Schauplatz terroristischer Angriffe ist.