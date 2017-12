Von: Björn Jahner | 01.12.17

PATTAYA/LAEM CHABANG: Der stellvertretende Verkehrsminister Pichit Akrathit hat mit einer Auswahl privater Unternehmen über Co-Inves­titionspläne für die dritte Ausbaustufe des Tiefseehafens Laem Chabang nahe Pattaya diskutiert.

Das Zusammentreffen hatte auch zum Ziel, die Meinungen der interessierten Unternehmen, darunter die Nathalin Group, Ngowhock und Global Inter, in Erfahrung zu bringen. Der Ausbau des Hafens setzt Pichit folgend eine erfolgreiche Umweltverträglichkeitsprüfung (EHIA) voraus, deren Ergebnisse in knapp zwei Jahren vorliegen dürften. Weitere vier Jahre werden anschließend für Infrastrukturarbeiten wie dem Ausbaggern von Kanälen und Landgewinnung benötigt sowie weitere drei Jahre für die Auswahl von Unternehmen, die für den Betrieb, die Bauarbeiten und Beschaffung von benötigten Maschinen verantwortlich sind. Gemäß Pichit, wird der gesamte Prozess der dritten Ausbaustufe acht Jahre dauern.



Die Unternehmen wiederum, die an den Gesprächen beteiligt waren, appellierten an das Verkehrsministerium, den Umsetzungsprozess zu beschleunigen, da Thailand dringend mehr Hafenkapazität benötige, im Hinblick auf die steigende Zahl an Containern. Die Port Authority of Thailand (PAT) kam ihnen entgegen und kündigte an, den Auswahlprozess für investitionsinteressierte Unternehmen verkürzen zu wollen.