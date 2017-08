Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.17

BANGKOK: Interpol fahndet jetzt mit einer „roten Ausschreibung“ nach dem in Thailand per Haftbefehl gesuchten Red-Bull-Erben Vorayuth „Boss“ Yoovidhya.

Das hat Polizeisprecher Krissana Pattanacharoen am Montag in Bangkok bestätigt. Bisher hatte Interpol nur eine „blaue Ausschreibung“ an die 190 Länder verschickt. Bei einer „blauen Ausschreibung“ sucht Interpol weltweit nach Vorayuth. Sein Aufenthaltsort würde Thailand mitgeteilt, und die Justiz müsste über diplomatischen Kanälen eine Auslieferung erreichen. Bei einer „roten Ausschreibung“ macht Interpol den Aufenthaltsort ausfindig und wird den Gesuchten mit Hilfe der Behörden verhaften.

Oberst Krissana sagte, seine Behörde habe von Interpol die Nachricht erhalten, dass Vorayuth jetzt mit einer „roten Ausschreibung“ gesucht werde. Die thailändische Polizei warte jetzt auf Informationen von den Interpol-Mitgliedern zum Aufenthaltsort des Gesuchten, um dann seine Auslieferung zu beantragen. Mit der „roten Ausschreibung“ würden auch die Grenzbeamten informiert, so dass das Reisen für den 32-jährigen Vorayuth “Boss” Yoovidhya immer schwieriger würde. Allerdings ist davon auszugehen, dass er inzwischen nicht mehr seinen thailändischen Pass nutzt.

Der 32-jährige Enkel des Red-Bull-Gründers Chaleo Yoovidhya hatte am 3. September 2012 mit seinem Ferrari einen Polizisten auf dem Motorrad getötet und sich ein Jahr danach, als er schlussendlich angeklagt werden sollte, nach Singapur abgesetzt. Seitdem lebt er im Ausland und nach Medienberichten auf großem Fuß. Laut der Polizei soll Vorayuth wegen unterlassener Hilfeleistung, fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht angeklagt werden. Die Anklage wegen unterlassener Hilfeleistung endet fünf Jahre nach dem tödlichen Unfall, also am 3. September dieses Jahres; die anderen Anklagepunkte erst am 3. September 2027. So lange gilt der Haftbefehl.