Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.17

PATTAYA: Mit dem Internationalen Feuerwerk-Festival hat die Stadtverwaltung ein touristisches Highlight abgesagt.

Das Event sollte zur ASEAN International Fleet Review am 17. und 18, November an der Beach Road stattfinden. Aus der City Hall verlautet, alle Bemühungen, beim Innenministerium die erforderlichen Gelder locker zu machen, seien gescheitert. Der Rechnungshof hatte der ehemaligen Stadtführung unter Bürgermeister Itthipol Khunpluem vorgeworfen, für touristische Veranstaltungen zu leicht und zu viel Geld ausgegeben zu haben. Als Folge hatte der neue, von Militärs angeführte Stadtrat in den letzten Jahren mehrere Events ersatzlos gestrichen. Das Internationale Feuerwerk war bereits 2016 nach dem Tod Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej abgesagt worden. In den Jahren zuvor hatten Zehntausende Ausländer und Thais auf der Beach Road das bunte Spektakel verfolgt.