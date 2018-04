BANGKOK: Im Namen der deutschen All Stars Bangkok heißen wir Sie am Samstag, 21. April und Sonntag, 22. April erneut herzlich zum diesjährigen 36. Far East Tournement auf dem Sportplatz der Bangkok Patana School willkommen! Nach Monaten harter Arbeit, um diese Veranstaltung zu organisieren, sind wir sehr stolz, 46 Fußballmannschaften gewinnen zu können, die am diesjährigen Wettbewerben teilnehmen. Des weiteren sind wir - GAS BKK - stolz in diesem Jahr unser 50-jähriges Jubiläum zu feiern.

Die Anzahl der teilnehmenden Teams bricht alle Rekorde bei weitem. Wir freuen uns sehr, jedes Jahr neue Teams begrüßen zu dürfen, freuen uns aber auch besonders, dass jedes Jahr viele Teams wiederholt dabei sind, die uns beweisen, dass es sich lohnt, wieder zu kommen. Neben Teams aus Thailand begrüßen die German All Stars Freunde aus Singapur, China, Dubai, Malaysia, Kambodscha, Taiwan, Vietnam, Südafrika, Australien und vielen anderen Laendern mehr (insgesamt 15 Nationen).

Das Turnier beinhaltet verschiedene Spieltypen (11-a-Seite und 7-a-Seite) sowie verschiedene Alterskategorien mit separaten Wettbewerben für Spieler über 35 und 45. In diesem Jahr kämpfen 15 Teams bei den Casuals, 21 bei den Vets und 10 bei in den Meistern um den Sieg.

Neben einem qualitativ hochwertigen Amateurfußball können Besucher kostenlos ein volles Unterhaltungsprogramm genießen, Live-Musik von einer beliebten Thai-Band und natürlich deutsche kulinarische Köstlichkeiten, ein 2-Tages-Catering bereitgestellt von einem lokalen deutschen Restaurant, freuen Sie sich auf deutsche Spezialitäten und deutsches Bier.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Sponsoren, freiwilligen Helfern sowie den Schiedsrichtern, und allen die bei der Realisierung dieses Events mitwirken, herzlichst bedanken. Wir wünschen allen Teams viel Glück, freuen uns auf fairen Sport und wünschen allen eine gute Zeit!

Mit sportlichen Grüßen im Namen der GAS BKK,

Das Organisationsteam!

Weietere Infos finden Sie hier!