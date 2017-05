Foto: Facebook / Samed in Love

KOH SAMET: Einwohner auf Koh Samet in der Provinz Rayong haben entschieden: sie wollen kein weiteres „Samet in Love“ Festival auf ihrer Insel, das seit sieben Jahren traditionell im Juni am Sai Kaew Beach veranstaltet wird.

Janjira Sangsuwan, Vorsitzende der Khon Rak Samet Association, benennt als Gründe die hohe Umweltverschmutzung, die von der Großveranstaltung ausging, Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Jugendgruppen, Vandalismus und die geringen Einnahmen für die Lokalbevölkerung.



Zwar zog das Festival jährlich Zehntausende Besucher an, doch finanziell profitiert hatte lediglich der Veranstalter, auf der Insel ansässige Geschäftstreibende gingen größtenteils leer aus. Sie sahen sich stattdessen mit vielen Problemlagen konfrontiert: Gästezimmer wurden beschädigt, Unmengen an Müll mussten entsorgt werden.



Auch das schwere Speedboot-Unglück während des Festivals im vergangenen Jahr, bei dem 28 Partybesucher schwer verletzt wurden (DER FARANG berichtete), trug dazu bei, dass sich die Insulaner entschieden haben, kein weiteres Festival zu dulden.