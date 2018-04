Von: Redaktion DER FARANG | 15.04.18

PATTAYA: Im Büro der staatlichen Tourismusbehörde (TAT) am Pratamnak Hill und im Tourist Assistance Center am Einkaufszentrum Central Marina ist ein Handbuch mit Tipps und Informationen für Urlauber erhältlich.

Die Broschüre „Do`s and Dont`ts“ (Frei übersetzt: Was erlaubt und was verboten ist) erklärt in Englisch, Chinesisch und Thai mögliche Verstöße gegen Gesetze und die thailändische Kultur. Das Handbuch ist in drei „Ps“ unterteilt: Public announcements – Infos und wo Urlauber Hilfe erwarten können; Prevention – Tips, wie Touristen Ärger und Gefahren aus dem Weg gehen können; Protection – wo Urlauber wichtige Informationen, auch über ihre Rechte, sowie Unterstützung und Schutz erwarten können.