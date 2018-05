Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.18

PEKING (dpa) - Nach einem zwischenzeitlich starken Anstieg hat sich die Inflation in China zum zweiten Mal in Folge abgeschwächt und ist wieder unter zwei Prozent gefallen. Damit ist die Teuerungsrate weit von den eigentlich von der Regierung angestrebten drei Prozent entfernt. Die Verbraucherpreise seien im April im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Donnerstag in Peking mit. Im März hatte die Inflationsrate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Experten hatten für den April im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 1,9 Prozent gerechnet.

Im Februar waren die Verbraucherpreise noch um 2,9 Prozent gestiegen und damit so stark wie seit Herbst 2013 nicht mehr. Dies ging aber unter anderem auf das in diesem Jahr relativ spät liegende Neujahrsfest zurück. Dieses Fest wird in China immer zwischen der zweiten Januar-Hälfte und Mitte Februar gefeiert.

Chinas Regierung peilt für 2018 bei den Verbraucherpreisen einen Anstieg um drei Prozent an. Experten zufolge steht das Inflationsziel derzeit aber nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Aktuell sei vor allem der Abbau der Schulden bei Großkonzernen im Fokus.

Die Erzeugerpreise stiegen im April wieder etwas stärker als zuletzt. Hier lag das Plus mit 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 0,3 Prozentpunkte über dem März-Wert.