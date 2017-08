Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.17

PEKING (dpa) - Die Inflation in China ist stabil.

Die Verbraucherpreise legten im Juli nur um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt am Mittwoch in Peking berichtete. Das ist nur etwas weniger als im Vormonat mit 1,5 Prozent. Die Erzeugerpreise stiegen hingegen um 5,5 Prozent, was allerdings dem Anstieg in den vergangenen zwei Monaten entspricht. Experten hatten zumindest eine leicht höhere Inflation von 1,5 Prozent erwartet. Die Verbraucherpreissteigerungen liegen gleichwohl weit unter dem Ziel der Regierung von etwas unter drei Prozent für dieses Jahr..