Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.16

JAKARTA (dpa) - Drei Tage nach dem Absturz eines Militärhubschraubers in Indonesien ist der Pilot lebend geborgen worden.

Der Mann sei mit einem gebrochenen Bein und diversen Prellungen davongekommen, sagte ein Armeesprecher am Montag. Der Helikopter war am vergangenen Donnerstag in der Provinz Kalimantan im Norden Indonesiens über einer Schlucht aus noch ungeklärter Ursache abgestürzt. Vier Insassen starben. Bei dem Rettungsversuch wurden Spezialkräfte des Militärs an Seilen zu dem verletzten Piloten herabgelassen. Der verunglückte Hubschrauber transportierte Vorräte zu einem Militärstützpunkt im Grenzgebiet zu Malaysia..