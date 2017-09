Indonesien schickt Hilfsgüter zu Rohingya nach Bangladesch

Von: Redaktion DER FARANG | 13.09.17

JAKARTA (dpa) - Indonesien hat am Mittwoch einen ersten Transport von Hilfsgütern nach Bangladesch geschickt, um Hunderttausende muslimische Flüchtlinge aus Myanmar zu unterstützen. Die vier Transport-Flugzeuge brachten insgesamt 34 Tonnen - vor allem Lebensmittel, Zelte und Kleidung - in das südasiatische Land. Präsident Joko Widodo kündigte am Mittwoch an, dass kommende Woche ein weiterer Transport folgen werde. Zudem soll Bangladesch, einer der ärmsten Staaten der Region, auch Geld zur Verfügung gestellt werden.

Indonesien ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Bei den 370.000 Flüchtlingen, die sich nach Angaben der Vereinten Nationen mittlerweile in Bangladesch aufhalten, handelt es sich fast ausnahmslos um Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya. Die Rohingya werden von Myanmar nicht als Staatsbürger anerkannt. Die Vereinten Nationen sprechen mittlerweile von «ethnischer Säuberung».