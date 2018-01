Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.18

KRABI: Bei seinem ersten Tauchgang ist ein indischer Urlauber vor der Koh Phi Phi bei einem tragischen Unfall tödlich verunglückt.

Der 25-jährige hatte am Sonntag den Tauchgang bereits beendet und den Taucheranzug abgelegt und wollte gerade den Bleigurt abnehmen, als er über Bord fiel. Drei Mitarbeiter des Tauchunternehmens sprangen hinterher, doch der Inder war an und unter der Wasseroberfläche nicht zu finden. Drei Taucher gingen ins Meer und suchten nach dem Mann. Er wurde wenig später an die Oberfläche und auf das Boot gebracht. Dort begann sofort die Wiederbelebung, zudem wurde der Inder lange Zeit mit Sauerstoff versorgt. Wie die „Phuket Gazette“ weiter berichtet, wurde der Tourist umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellten Ärzte seinen Tod fest..