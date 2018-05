Foto: The Nation

BANGKOK: Die Immigration hat acht indische Männer verhaftet, die gefälschte Heiratsurkunden benutzt haben, um ein Visa zu bekommen. Zudem sollen sie von thailändischen Verwaltungsbeamten in großer Zahl gefälschte Dokumente von Eheschließungen gekauft haben.

Der stellvertretende Leiter der Touristenpolizei, Generalmajor Surachet Hakpal, sagte am Mittwoch, die Verhaftungen seien erfolgt nach gerichtlichen Verfahren gegen einen stellvertretenden Leiter des Bezirks Wang Muang in der Provinz Saraburi und zwei Beamten. Die Männer sollen angeblich 2.000 Namen von thailändischen Frauen verwendet haben, um Heiratsurkunden zu fälschen. Diese Urkunden hatten sie an den indischen Verbrecherring verkauft.

Die drei Beamten wurden festgenommen, nachdem eine Reihe von Frauen festgestellt hatte, dass ihre Namen mit indischen Männern verheiratet waren. Diese hatten sie zuvor auf dem Standesamt der Provinzverwaltung nie getroffen. Surachet sagte weiter, dass Haftbefehle erlassen wurden. Denn die Polizei habe festgestellt, dass die Dokumente von 300 der 2.000 Inder, die als Thailänder im Bezirk Wang Muang registriert waren, gefälscht waren. Die Polizei müsse weitere 1.700 Ehen von Indern mit thailändischen Frauen überprüfen.