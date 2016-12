Von: Redaktion DER FARANG | 26.12.16

BANGKOK: In einem Hotel im Bezirk Pratunam hat die Immigration am Sonntag zwei in Indien und von Interpol gesuchte Männer aus Indien festgenommen.

Der 63-Jährige ist ein einflussreicher, wohlhabender Geschäftsmann aus Paradip, einem Tiefseehafen in Distrikt Jagatsinghpur des ostindischen Bundesstaates Odisha, der 69-Jährige sein Direktor. Ihnen wird die Ermordung eines Rivalen am 20. Oktober vorgeworfen. Dabei wurden Granaten und weitere Kriegswaffen eingesetzt. Die Festgenommenen sollen in ihrer Heimat rund 50 bewaffnete Männer unter ihrer Kontrolle haben. Sie kamen als Touristen in Begleitung von Familienangehörigen und sechs Bodyguards über Nepal nach Thailand. Laut der Immigration sollen sie bereits am heutigen Montag ausgewiesen werden. Sollten gegen die Bodyguards in Indien Haftbefehle vorliegen, werden auch sie umgehend deportiert.