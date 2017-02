In vier Städten werden Stromkabel im Erdreich verlegt

Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.17

THAILAND: Das Kabinett hat 11,6 Milliarden Baht für die unterirdische Verlegung von Elektrokabeln in den Städten Pattaya, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima und Hat Yai bewilligt.

Die vier Städte wurden für das Pilotprojekt des Stromversorgers Provincial Electricity Authority (PEA) wegen ihrer Bedeutung für den Tourismus ausgewählt. Mit der Verlegung von Stromkabeln im Erdreich soll der Wirrwarr von Kabelsträngen an den Masten entlang der Straßen beendet werden. Zudem will die PEA moderne Techniken einsetzen. Sie verspricht eine größere Sicherheit und weniger Blackouts. Die Arbeiten sollen bis zum Jahr 2021 abgeschlossen werden. Finanziert wird das Projekt durch Eigenmittel der PEA in Höhe von 2,92 Milliarden Baht und durch Kredite in Höhe von 8,74 Milliarden Baht. Die unterirdische Verlegung von Elektrokabeln ist in weiteren acht Städten geplant.