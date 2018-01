BANGKOK: Vor einer Entscheidung über die Reduzierung der Thai League 1 in der neuen Saison von 18 auf 16 Vereine will der Fußballverband (FAT) mit allen Clubs sprechen. Bereits vor über einem Jahr hatte der FAT eine Reduzierung angekündigt.

Der Grund: Vereine sind für die Champions League qualifiziert, die Nationalmannschaften treten häufiger als früher bei internationalen Wettbewerben an. Als Folge sind Spieler, vor allem wenn sie in Auswahlmannschaften berufen werden, mehr gefordert als in früheren Jahren. Bei nur noch 16 Vereinen haben die Aktiven mehr Ruhepausen.