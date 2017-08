Von: Redaktion DER FARANG | 08.08.17

BANGKOK: Der für die Verkehrspolitik und -planung zuständige Regierungsausschuss will die Höchstgeschwindigkeit in Städten von jetzt 80 km/h auf Tempo 40 drosseln.

Derzeit gilt für Lastwagen mit Anhänger und Tuk-Tuks Tempo 45, für Lastwagen ohne Anhänger und Busse 60 km/h und für Pick-ups, Limousinen und Motorräder Tempo 80. Mit Tempo 80 in Städten steht Thailand in Asien bei der Höchstgeschwindigkeit an der Spitze. Überwiegend sind es nur 40 bis 60 km/h.

Chaiwat Thongkhamkoon, Direktor des Office of Transport and Traffic Policy and Planning, favorisiert Tempo 40, wie in Japan. Er glaubt, dass es etwa ein Jahr dauern wird, bis die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit Gesetz wird.