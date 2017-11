Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.17

PATTAYA: Ab Februar wird die Stadtverwaltung ein Rauchverbot nur in Jomtien am Dongtan-Strand über eine Strecke von etwa einem Kilometer erlassen.

Das hat der Anti-Raucher-Ausschuss beschlossen. Laut dem Vorsitzenden Wuthiphon Jaroenphon wird Pattaya mit dem Verbot umsichtig umgehen. Nach dem Verbot am Dongtan-Strand könnte später das Rauchen an weiteren Strandabschnitten verboten werden. „Sophon Cable“ berichtet, dass der Ausschuss bei Zuwiderhandlung ausschließlich die Verhängung von Bußgeldern erlauben will. Möglich ist bei Verstößen eine Höchststrafe von 100.000 Baht oder ein Jahr Gefängnis. Bis zum Februar werden die Liegestuhlverleiher über die Kampagne „Rauch- und müllfreier Strand“ informiert. Für Touristen lässt die Stadt entsprechende Hinweisschilder in Thai, Englisch und Chinesisch aufstellen. Das Marine and Coastal Resources Department plant das Rauchverbot an 20 Stränden des Landes. Das Verbot soll später für alle Strände des Landes gelten, in Betracht gezogen wird auch ein Rauchverbot auf Ausflugsbooten und Fähren.