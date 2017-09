Wollen das „Qualitätstouristen“ sehen? Seit Monaten hängen Kabel an der Ecke zur Soi 18 in Naklua auf dem Gehweg. Foto: Jahner

PATTAYA: Familienfreundlich und ein Reiseziel von Weltklasse, so stellen sich die Tourismusbehörde und Regierung Pattaya vor. Um diesem ehrgeizigen Ziel Rechnung zu tragen, werden immer wieder neue Gesetze erlassen, wie die Einführung fester Baht-Buslinien oder sonnenschirmfreie Strände an zwei Tagen pro Woche. Auch mit regelmäßigen Razzien im horizontalen Gewerbe, soll dem Umstand Rechnung getragen werden, die Stadt attraktiver für „Qualitätstouristen“ zu gestalten. Was hingegen die Urlauber von den ehrgeizigen Regulierungen der Obrigkeiten halten, scheint nicht von Interesse zu sein. Dabei wäre den Behörden gut geholfen, wenn sie ein offenes Ohr dafür hätten, was sich die Gäste des Seebads wirklich wünschen oder gar kritisieren. DER FARANG fragte bei Urlaubern und Residenten nach, was sie sie so richtig auf die Palme bringt.