Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.17

PATTAYA: Im ersten Halbjahr urlaubten im Touristenzentrum mit acht Millionen Menschen im Jahresvergleich rund 5 Prozent mehr.

Sie brachten der Branche Einnahmen in Höhe von 110 Milliarden Baht, 15 Prozent mehr als zwischen Januar und Juni 2016. Die Leiterin des staatlichen Tourismusbüros TAT in Pattaya, Suladda Sarutilavan, ist sich sicher, dass die Zahl der Besucher in diesem Jahr höher ausfallen wird als im Vorjahr. 2016 kamen 13,7 Millionen Urlauber, davon waren 65 Prozent Ausländer. Die Einnahmen beliefen sich auf 200 Milliarden Baht. Die Liste der ausländischen Touristen führten die Chinesen mit 2,54 Millionen an, dann folgten Russen mit 800.000, Koreaner mit 600.000, Inder mit 400.000 und Deutsche mit ebenfalls 400.000. Suladda blickt zuversichtlich in die Zukunft. Mit dem Ausbau des Flughafens U-Tapao, dem Bau einer Hochgeschwindigkeitsstrecke der Eisenbahn von Bangkok nach Pattaya und dem Fährdienst von Pattaya nach Hua Hin und demnächst von Sattahip bis zur Koh Chang werde der Tourismus weiter zunehmen.