GAZA/TEL AVIV/KUALA LUMPUR (dpa) - Die Leiche eines in Malaysia ermordeten palästinensischen Ingenieurs ist in den Gazastreifen gebracht und dort beigesetzt worden. Nach Angaben der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas nahmen etwa 2.000 Palästinenser am Donnerstag an der Beerdigung teil. Hamas-Chef Ismail Hanija verurteilte die Attacke auf Fadi al-Batsch und schwor Rache.

Der Palästinenser war am Samstag in Kuala Lumpur auf dem Weg zu einer Moschee von zwei Männern auf einem Motorrad erschossen worden, wie die örtliche Polizei mitteilte. Nach israelischen Medienberichten war der 35-Jährige, der seit acht Jahren mit seiner Familie in Malaysia lebte, Experte für Raketen- und Drohnenbau.

Die Hamas warf dem israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad vor, für den Mordanschlag verantwortlich zu sein. Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman wies eine israelische Beteiligung an der Tat zurück. «Wir haben ihn nicht getötet», sagte er der saudi-arabischen Nachrichtenseite «Elaph» in einem am Donnerstag veröffentlichen Interview. Auf die Frage, wer es getan habe, antwortete Lieberman: «Fragen Sie James Bond.»