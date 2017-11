Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Der Thailändische Fußballverband (FAT) hat in der Thai League einen Wettskandal aufgedeckt und beim Strafgericht Haftbefehle gegen 12 Personen beantragt.

Nach Angaben des FAT-Präsidenten Somyot Poompunmuang sind unter den mutmaßlichen Tätern Spieler, Schiedsrichter, Linienrichter, Vorstandsmitglieder von Fußballclubs und deren Finanziers. Somyot und der Polizeichef General Chakthip Chaijinda wollen die Namen der Schuldigen im Laufe des Tages auf einer Pressekonferenz nennen.

30 Beamte des Metropolitan Police Bureau und des Central Investigation Bureau waren auf Antrag des FAT an den Ermittlungen beteiligt. Es sollen ausreichend Beweise vorliegen, dass der Ausgang von vier Spielen der Thai League 1 in der inzwischen beendeten Saison manipuliert worden sind. Daran beteiligt waren laut dem FAT vier Spieler, ein Schiedsrichter, ein Linienrichter, ein Vorstandsmitglied eines Vereins, ein Clubpräsident und vier einflussreiche Finanziers. Sollten sie für schuldig gesprochen werden, müssen sie mit einer Haft bis zu fünf Jahren und einem Bußgeld bis zu 500.000 Mark rechnen. Schiedsrichter hingegen können zu einer Gefängnisstrafe bis zu zehn Jahren und einem Bußgeld bis zu 600.000 Baht verurteilt werden. Gerüchten zufolge, sollen an dem Skandal auch Ausländer beteiligt sein.