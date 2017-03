Von: Redaktion DER FARANG | 07.03.17

BASEL (dpa) - 4.00 Uhr morgens, nur drei Grad plus und tiefe Regenwolken, die sich noch eben ausgeschüttet haben. Aber in Basels Altstadt kann nichts die Festlaune der Fasnachtler trüben: Als die älteste Kirche St. Martin zur vollen Stunde schlägt, geht's los: «Morgestraich! Vorwärts, marsch!», ruft einer, und Tausende Trommler, Piccoloflötenspieler und Laternenträger mit Masken und Kostümen ziehen im Wiegeschritt kreuz und quer durch die Gassen. «So punctual, so Swiss!» - so pünktlich, typisch schweizerisch - ruft ein chinesischer Zeitungsreporter begeistert. Die «drey scheenschte Dääg», die drei schönsten Tage, haben begonnen. Die Besonderheiten:

FASNACHT - wo bleibt das «t»? Das Wort dürfte von «Fasten» abgeleitet sein und «die Nacht vor der Fastenzeit» vor Ostern bedeuten, doch das «t» fehlt. Eine lokale Variation des Deutschen, auch in Teilen Süddeutschlands und Westösterreichs üblich.

ZEITPUNKT 1 - warum nach Aschermittwoch? Die Basler Fasnacht liegt genau 40 Tage vor Ostern. 40 Tage dauert traditionell die Fastenzeit. Die katholische Kirche hatte im Jahr 1091 die Sonntage vom Fasten ausgenommen. Die fehlenden Tage wurden hinzugenommen, so dass zwischen Aschermittwoch und Ostern 46 Tage liegen. Die evangelischen Basler hielten an dem alten Kalender fest.

THEMEN - worum geht's? Die Cliquen nutzen die Chance, dem Ärger über Missstände Luft zu machen oder die Politik aufs Korn zu nehmen. In diesem Jahr ist eine blonde Föhnwelle «made in USA» in: US-Präsident Donald Trump als Billardspieler, Trump als Primat, Trump als Fratze kommen vor. «Mer spränge dr Raame» - wir sprengen den Rahmen, ist das Motto. Im Laufe der drei Tage sind in den Kneipen jede Menge «Schnitzelbänkler» unterwegs, die die aktuelle Politik mit scharfzüngigen Versen kommentieren. Die besten gehen haarscharf an die Grenze des Anstands, ohne sie zu überschreiten. Sonst gibt's Buhrufe. Wer kein Baseldeutsch versteht, hat's allerdings schwer.

ZEITPUNKT 2 - warum so früh? So richtig weiß es niemand. Aber die Umzüge der Gruppen, «Cliquen» genannt, mit Piccoloflötenspielern und Trommlern haben militärische Anklänge, es handelt sich um eine Art Morgenappell. Auch die typische Piccolomelodie, die am Morgenstraich von allen Cliquen gespielt wird, ist ein altes militärisches Sammelsignal. Außerdem: Um vier Uhr ist es dunkel, und die Laternen können schön leuchten. Die 3000 Straßenlaternen gehen auf einen Schlag aus. Und wehe, ein Geschäft hat vergessen, die Schaufensterbeleuchtung auszumachen.

LATERNEN - geht's auch größer? Immerhin sind die Kunstwerke bis zu vier Meter hoch, aber sie waren früher noch größer. Der Grund fürs Schrumpfen: die Einführung der Straßenbahn 1895. Die Laternen mussten unter der Fahrleitung in gut vier Metern Höhe durchpassen.

MEHLSUPPE - echt jetzt? Isst man nach dem Marschieren in einer der zahlreichen brechendvollen Kneipen und Restaurants. Haben die Römer vor 2000 Jahren schon in der Region gelöffelt, wie Spuren eingebrannter Überreste aus Kochkeramiken der Zeit bewiesen. Hört sich nicht wie eine Superdelikatesse an und schmeckt interessant. Eine Suppe auf Basis einer Rinderbrühe, mit Mehl und Brotkrumen. Auf jeden Fall warm. Zusammen mit Käswähe und Zwiebelkuchen das Dreigestirn der Basler Fasnacht.

FASNACHTS-KNIGGE - wofür denn das? Was für Jecken aus dem Rheinland und Samba-Tänzer in Rio selbstverständlich ist, ist in Basel verpönt. Zum Beispiel Schminke im Gesicht, geht gar nicht. Deshalb haben die Fasnacht-Oberaufseher, das Comité, den Knigge verfasst: «Geschminkte Gesichter, Pappnasen, Narrenkappen, Schunkeln, Grölen, aber auch Betrunkenheit an der Basler Fasnacht sind verpönt.»